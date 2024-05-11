日本導演内田英治編導的戀愛電影《Silent Love》，集結了山田涼介、濱邊美波、野村周平、古田新太等實力派演員。電影將於6月21日在台上映，特別於11日搶先舉辦特映會，吸引超過千名影迷申請到場搶先看。片中山田涼介飾演無法言語的深情男主角，在映後帥氣露臉與影迷進行線上連線互動，並接受台灣媒體連線訪問。

山田涼介是日本傑尼斯（現改名SMILE-UP.）人氣男團「Hey! Say! JUMP」成員，他受訪時表示，對於無法親自來台宣傳感到十分抱歉，知道這部片會在台灣放映時很開心，不知道在台灣有多少人認識他，但希望能藉由這部電影在台打開知名度，現場媒體邀他到大巨蛋開演唱會，他也笑著點頭比讚。

《Silent Love》今在松仁威秀泰坦廳盛大舉辦影人連線特映會。（圖／大福音樂HAPPY MUSIC、大鴻藝術BIG ART提供）

山田涼介剛過31歲生日，演藝之路正如日中天。（圖／摘自山田涼介IG）

連線現場，提及山田涼介5月9日甫過31歲生日，主辦單位也特意規劃驚喜，聯合全場影迷舉慶生手牌、唱生日快樂歌替偶像慶生，讓他超級開心，直說很想要衝到現場跟各位見面，喊話睽違5年下次有機會一定要再來台灣。

山田涼介這次演出因故失聲的角色，在映後問答時有好奇的影迷提問，如果必須被剝奪1項五感的話，山田涼介覺得哪個感官是可以被捨棄的？山田涼介思考後選擇了味覺，「視覺與聽覺在與他人互動是不可或缺的，也是工作上無法失去的重要感官。如果是味覺的話只會有自己感到困擾，所以比較沒關係。」至於做了什麼角色功課？他說為配合角色外型，有用粉底把自己化得比較黑。