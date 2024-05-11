香港女星阿嬌（鍾欣潼）是人氣女團Twins成員，她不僅能唱能演又會主持，43歲的她還擁有超高顏值，成為許多粉絲的女神。最近有網友巧遇阿嬌，她虛弱坐在輪椅上由他人幫忙推，憔悴病容惹憐；有粉絲澄清阿嬌沒生病只是在拍戲，她飾演癌症晚期的單親媽媽，神態幾可亂真嚇壞不少人。

阿嬌憔悴坐輪椅給人推的畫面流出，粉絲解釋她是在拍戲，飾演一名癌症晚期的單親媽媽。（圖／摘自小紅書）

阿嬌自參加《乘風破浪的姐姐》後，瘦回巔峰時期的身材，工作更是沒停過，綜藝節目邀請和影視作品不斷，相當忙碌；不久前她才被說又瘦了，令粉絲很擔憂她的健康，沒想到近日有大陸網友在住處附近的公園巧遇阿嬌，她坐在輪椅上由一名小女孩推著，她頭戴毛帽、全身包緊緊，滿臉病容讓人很心疼。

慶幸的是，阿嬌不是真的病了，原PO透露阿嬌應該是在拍戲，從演員們的穿著猜測是年代戲，所以選在老社區取景；隨即有阿嬌的粉絲跳出來解釋，阿嬌正在拍的作品叫《完美告別》，她飾演一名癌症晚期的單親媽媽，見她這狀態在劇中目測是快不行了。

許多網友得知真相後，被阿嬌罹癌裝扮幾可亂真嚇壞，紛紛表示，「這部電影想哭死我吧」、「還以為阿嬌真的生病了，看來又瘦了不少是為了拍戲吧」、「期待女神的作品」、「羨慕可以看到阿嬌」。