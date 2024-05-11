今（11日）上午6時22分許，台北市文山區發生一起死亡車禍。（圖／警方提供）

今（11日）上午6時22分許，台北市文山區發生一起死亡車禍。（圖／警方提供）

今（11日）上午6時22分許，台北市文山區發生一起死亡車禍，34歲吳姓男子駕駛自小客車疑因精神恍惚，追撞等紅燈的60歲朱姓男騎士，其當場噴飛重摔慘死，機車再滑行至對向車道，撞上63歲張姓男子所駕駛之自小客貨車之前車頭而肇事。朱姓男子經送往萬芳醫院救治後，仍因傷重不治死亡，全案依過失致死罪偵辦。

警方表示，34歲吳姓男子駕駛自小客車沿木柵路1段西往東行駛至木柵路1段378巷口時，疑因精神恍惚追撞當下停等紅燈之60歲朱姓男子所駕駛普重機車車尾，機車進而沿木柵路1段西往東滑行至對向車道，再碰撞另一輛63歲張姓男子所駕駛之自小客貨車之前車頭而肇事。經員警趕往現場處理，針對吳姓男子實施酒測尚無酒駕情事，朱姓男子經送往萬芳醫院救治後，仍因傷重不治死亡，全案依過失致死罪偵辦。

文山第一警分局呼籲駕駛人行車務必確保養足精神，確認狀態良好再上路，行駛途中並應隨時注意周遭車流與路況，若感到精神渙散、疲勞，請尋覓適當停車處所休息後再出發，亦可洽代駕協助駕駛，以保障你我交通安全。