「台南小巨蛋」有譜！市府配合中央促參2.0政策提出複合式公共建設「台南市運動藝文休閒園區BOT案」，10日首次舉行公聽會時，多位出席議員都關心未來周邊的交通問題。市議員蔡筱薇更強調，首要解方是打通東西向道路，讓周邊路網可以串聯到大同路二段，如此才能讓空間機能具有延續性，有效紓解車流。

市府表示，台南市運動藝文休閒園區BOT案腹地9.8公頃，計畫打造1萬席以上、具國際體育賽事規模的大型室內體育館，可兼作演唱會、頒獎典禮等大型多功能活動場地，還將規畫2000席多元藝文展演場地，提供市民不同的文化視聽饗宴空間，並引進相關生活休閒服務設施，如購物商場、休閒娛樂、親子遊憩等項目，提供更多元豐富的生活休閒場域，成為全國第一件結合「運動、文教、商業」等三種公共建設項目的複合式BOT案件。

昨天的公聽會上，議員李宗霖擔憂未來舉辦萬人演唱會時，現有周邊交通能否負荷。蔡筱薇也認為，此案重中之重還是在交通，面對車流及人流的壓力，現況確實還有很大的發展空間，因為光靠鄰近崇德路、崇善路、崇明路來紓解車流，量能可說是完全不足。

蔡筱薇進一步分析，該園區距離主要幹道中華東路及大同路都有段距離，但現階段的道路設計，只有生產路連通到大同路二段而已，因此首先要打通東西向道路，像：崇興路接大同路二段635巷直通大同路二段、崇賢一路接大同路二段、崇賢二路接大同路二段、崇賢三路接大同路二段、崇賢七路接大同路二段等，強化周邊交通路網的串聯，如此才能讓整體區域規畫更完善。

鑑於該基地鄰近台南文化中心、巴克禮紀念公園與奇美博物館、十鼓文創園區也不遠，蔡筱薇也提醒針對周遭環評時，牽連的生態也要一併納入考慮，並建議保留等比例的植栽，做為公園綠地。