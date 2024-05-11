九層塔。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

為維護縣民食用生鮮蔬果安全，台東縣衛生局今年1至4月前往傳統市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處，抽驗生鮮蔬果共計70件，檢驗結果63件與規定相符，7件蔬果殘留農藥含量超過「農藥殘留容許量標準」。

台東縣衛生局，農藥超標的蔬果包括新香、九層塔（2件）、國產甜豆、冷凍草莓、菠菜、台灣紅小辣椒等7件，其中5件產品來源為外縣市，已移來源縣市衛生局辦理；2件產品為台東縣農民種植供應，則送縣府農業處辦理（1件調查中，1件已裁處）。

冷凍草莓。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

國產甜豆。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台灣紅小辣椒。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

衛生局說明，抽驗生鮮蔬果品項有小葉菜類、根莖菜類、大漿果類、小漿果類、瓜菜類、豆菜類、果菜類、柑桔類、核果類、包葉菜類等，檢驗農藥殘留量，若檢出超過限量標準，係違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，依同法第44條第1項第2款規定，可處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

九層塔。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

衛生局提醒，販售業者應以保存來源證明文件5年以上，若販售業者無法交代產品來源，依食安法第47條規定將可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。