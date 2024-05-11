女星李毓芬是前女團「Dream Girls」成員，離開團體後就轉戰國際舞台，2022年推出單曲〈再見公主〉，在Youtube上更創下破億點閱率，引發熱議之後，之後就鮮少在出現在螢光幕前。今（11）日是她的39歲生日，她在社群發文祝自己生日快樂，胸前亮點令網友都驚呆。

李毓芬今（11）日在社群寫下，「祝自己生日快樂」，並分享多張峇厘島慶生的美照，其中她以淡妝入鏡拿著玫瑰花自拍，長髮披肩穿著細肩低胸上衣，大露胸前雪白北半球，深長事業線若隱若現，性感模樣迷倒眾多網友，凍齡膚況更看不出已經39歲了。

撩人畫面曝光後，立刻吸引網友狂讚，「漂亮到不行！生日快樂」、「仙女下凡來過生日了」、「永遠的女神〜生日快樂」、「阿芬，靚到有點犯規呀」、「怎麼辣麼可愛」、「峇厘島的風景跟妳都很美」。

此外，這次的海島度假前隊友宋米秦也相伴同行，宋米秦在社群曬出兩人合照，寫下「遇到你，變好朋友好姐妹是真的是我人生中非常值得的事」，爆料彼此有過衝突，但「現在我們好像老夫老妻一樣，看一眼彼此就知道對方狀況如何，生日快樂快樂，好感謝有你在」，而李毓芬也留言回應：「姊姊〜永遠愛妳！」