潮州棒球場啟用，屏東縣長周春米（左）向比賽的球員加油打氣。（屏東縣政府提供／羅琦文屏東傳真）

棒球是屏東縣傳統運動強項，屏東縣政府強化縣內4級5區體育政策，2022年成立城市棒球隊「屏東紅尾隊」，是台灣第7支城市棒球隊，為推展棒球運動，並均衡區域發展，斥資8787萬元在潮州設立一座兼具社區使用、賽事辦理及移訓基地等功能的標準規格棒球場，11日在縣長周春米開球下，宣示球場正式啟用。

潮州棒球場啟用，屏東縣長周春米親自主持啟用典禮開球。（屏東縣政府提供／羅琦文屏東傳真）

周春米表示，宣示球場正式啟用，特別邀請屏東紅尾隊與在地學校美和科技大學棒球隊進行友誼賽，後續也將爭取更多棒球賽事至屏東舉辦，提供更多在地選手對外交流機會，也期待將屏東打造成日、韓選手移訓基地，發展在地的棒球運動產業。

周春米指出，潮州棒球場獲中央補助4050萬元，總工程費為8787萬元，是一座標準規格球場，本壘到外野121.9公尺，周邊設有球員休息區、裁判休息區、牛棚、攔球網、無障礙廁所及親子廁所等設施，設計過程中經相關專業教練進場協助建議，提出改善意見，致力促使潮州棒球場場地設備更為完善，給民眾一座標準、安全與舒適的棒球場。

周春米表示，潮州棒球場是公墓轉型的良好典範，感謝潮州鎮公所先行處理土地前置作業，使得後續棒球場建置工程得以順利進行，成為推展屏縣棒球運動的一個新里程碑。

屏東縣政府體育發展中心表示，縣府團隊持續致力於推展全民運動、全民參與及文化提升等運動體驗，除潮州棒球場外，屏東縣國際棒球場也將在今年動土，期望透過硬體設施建置大幅帶動屏東縣的運動風氣，讓運動形成生活文化，打造成為一座喜歡運動，充滿正能量的希望城市，也為「2024全民運動會在屏東」暖身，歡迎大家一起到屏東，體驗熱血的棒球賽事。

屏東縣幅員遼闊，縣府為區域均衡發展，斥資逾13億元在潮州鎮新建立體停車場、全台首座國際級溜冰場、潮州棒球場、聯合辦公大樓等，為地方帶來新風貌。