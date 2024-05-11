百度公關副總裁璩靜已離職。（圖/翻攝微博）

百度集團公關副總裁璩靜，近期在抖音發布影片，內容挨批冷血無情引發爭議，9日璩靜發文道歉仍無法止血，當日晚間閃電辭職。陸媒引述消息人士來源，璩靜離職是因為百度創辦人李彥宏妻子馬東敏對此事相當震怒，原本她在美國陪孩子讀書，氣到飛回來處理，下令璩靜走人，李彥宏秒批。

騰訊報導，5月9日下午，百度創辦人李彥宏與人力資源負責人崔珊珊召開小範圍員工溝通會，對璩靜事件進行了點評。

李彥宏現場表彰了百度優秀員工，並頗為激動地表示：「你們才代表百度，你們才代表最真實的百度，你們才是百度最真實的代表。」

崔珊珊也說：「近期大家多少關注到一些輿論爭議，有的同學也多少還會產生困擾。但是這裡我請大家相信，在百度沒有什麼比『簡單可依賴』的價值觀更值得守衛和堅守。輿論的喧囂總會過去，而我們的自我革新永不止步。」

就在會議結束不久，璩靜已從公司離職，百度內部溝通APP上狀態顯示為「已離職」。

璩靜是主動離職，還是被百度老闆「炒魷魚」，外界不得而知。

不過，新浪科技報導，多位知情人士從百度內部獲悉，百度副總裁璩靜已從公司離職，璩靜此次離職系百度CEO李彥宏的「傑作」。該內部人士稱，「（百度）老闆娘本來在美國陪孩子讀書，對這事震怒，飛回來立馬拿下！」

此前陸媒指出，李彥宏的妻子馬東敏是百度幕後決策者。李彥宏曾這樣誇獎她：百度精神裡有一種勇氣，而我的妻子馬東敏博士，則是這勇氣的來源。

璩靜日前在抖音上大談職場看法，她說，「員工鬧分手提離職我秒批，為什麼要考慮員工的家庭，我又不是她婆婆」，還在影片中提到「公關員工不可以有假期」、「和員工只是僱傭關係」等爭議言論，引發熱議。隨後璩靜下架所有影片並發文道歉。

璩靜爆發失言風波後，百度形象大傷，在港股、美股合計市值蒸發逾120億元人民幣（約台幣540億元）。