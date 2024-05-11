中華奧會於11、12日於台北和平籃球館舉辦『第2屆小小英雄運動會』，11日舉辦開幕儀式，現場超過700位3-6歲的小小運動員與全家大小一起用運動歡度母親節！

今年突破體驗框架於主場館：田徑、羽球、迷你足球、跆拳道與體操，環廊運動項目除舉重、射箭外，今年新增擊劍、射擊、霹靂舞、拳擊與籃球，共計12項運動競賽與體驗項目精彩又好玩，讓爸爸媽媽與小小運動員能玩的盡興。

本次活動延續上屆理念打造充滿歡笑與挑戰的賽事氛圍，由全中運金牌跆拳道品勢選手代表們擔任中華奧會會旗舉旗手，帶領小小運動員們在歡樂的氣氛中陸續進場，緊接著由中華奧會林鴻道主席、行政院鄭文燦副院長、體育署呂忠仁主秘與台北市蔣萬安市長、台北市議會戴錫欽議長、體育局王泓翔局長與王世堅立委共同帶領小小運動員代表一起點燃聖火，正式揭開序幕！

行政院鄭文燦副院長表示：「感謝現場所有的家長，願意幫小朋友報名參加，來這麼有意義的活動，讓每位小朋友都能從小體會運動的好處，學習運動家精神，留下最好的回憶。」

林鴻道主席則表示：「期待透過小小英雄運動會持續舉辦，不僅讓孩子們感受到運動的樂趣，更重要的是，種下未來的奧運夢想的種子。讓我們一起為這些小小英雄們加油，這兩天都能好好體驗運動，感受運動的魅力！」

台北市市長蔣萬安今天也特別帶著二寶一起出席並表示：「今天最高興的是我太太，帶二寶出門分擔照顧責任，祝福現場所有的媽媽母親節快樂！期待孩子們能從小熱愛運動，未來也期待邀請更多孩子同樂。」

台北市議會戴錫欽議長則鼓勵小小運動員們在運動場上勝不驕敗不餒，讓運動成為一輩子的好習慣！新濠建設射箭隊的選手們也到場用行動支持，陪著小小運動員們一起玩遊戲體驗運動闖關、挑戰射箭關卡，剛在全大運拿下反曲弓女子組金牌的劉詩翎表示：「跟小朋友們一起射箭很療癒，現場氣氛很歡樂，也期待能讓更多孩子對運動、對射箭有興趣！」

中華奧會辦理小小英雄運動會活動凝聚了中央及地方共同對推廣運動、向下紮根努力，展現對全民運動推廣的重視和支持。期待著在這個充滿歡樂與挑戰的活動中，見證小小選手精彩表現。而未來中華奧會也將持續致力於結合社會資源、贊助優秀運動選手、提升競技運動水準、普及全民運動風氣、推廣奧林匹克活動，為國內體育發展貢獻心力，共同為台灣體育運動未來創造更多榮耀。