今(11)日台中市警察局東勢分局證實，去年發生一起水井棄嬰屍案，一名謝姓男子與柯姓女子同居，但因柯女懷孕，兩人為了是否將孩子生下發生爭執，不過孩子仍不幸身亡，而謝男便將嬰兒遺體丟入租屋處後方的水井棄屍，半年後謝男疑良心不安向警方自首，而檢警至水井撈出嬰屍則早已腐爛；而長期拿水井來灌溉農作物的地主，並未發現井水有異，便用屍水灌溉農作物長達半年。

東勢警分局表示，30歲的謝男於今年1月12日凌晨2時許至派出所自首，警方獲報後立即報請台中地檢署指揮辦案，並於棄屍現場採證，撈出糊狀嬰兒屍體，全案依故意殺人及遺棄罪移送偵辦。檢察官聲請羈押兩人獲准並提起公訴，將交由國民法官法庭審判。

據悉，謝男與女友柯女同居，因女友懷孕後，謝男在經濟考量下，因無法負荷要求女友拿掉，但對方執意要生下來，雙方也因此爭吵不已而分居，直到去年5月26日晚間10時許，柯女在東勢區的租屋處生下男嬰，但疑兩人沒有照顧嬰兒經驗導致死亡，謝男便將嬰兒棄至租屋處後方的水井內，半年過後，謝男因良心不安向警方自首，才讓整起事件曝光。

而長期使用該水井的地主，不知井內有遺棄嬰屍兒，都用該井水灌溉農作物，等於是取屍水灌溉農作物長達半年之久。