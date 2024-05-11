一名網紅10日晚間於信義區豪灑10萬元千元鈔，現場引來多達3000人，傳出過程中有不少人被推擠受傷，引發社會關注。對此民進黨台北市議員許淑華11日表示，北市府應該正視網路號召活動公共安全，避免梨泰院慘劇在台灣上演。

許淑華說，據警方回覆現場人數最多高達3000人，導致民眾發生推擠，還好轄區警方及時到現場，所幸未發生嚴重意外。目前警方雖以違反刑法公共危險罪進行偵辦，但市府針對商圈、鬧區臨時性活動的並沒有完整配套規範。

許淑華強調，目前社群媒體使用人數非常多，透過網路號召的活動，難以預估參與人數，若因現場活動造成群眾情緒高漲，可能發生意外，產生公共危險之虞。依據目前《台北市大型群聚活動安全管理自治條例》只明文規範每場次預計聚集人數達1000人以上，且持續2小時以上活動，但未規範這類臨時性的網路號召活動，在無法估計出席參與人數。

許淑華表示，保障民眾安全的前提下，我具體要求北市府應該研擬在「商圈、鬧區等人潮易聚集場所相關規範」。信義區是年輕人喜歡群聚的地方，也是熱門的觀光景點。針對昨日事件，市府應進一步針對商圈、鬧區，舉辦臨時性群聚活動研擬準則或規範，讓警察、消防單位第一時間可以掌握狀況，給予相關協助。