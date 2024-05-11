台南麻豆農會和花蓮瑞穗農會合作，運銷300個花蓮西瓜與農特產品於10日在麻豆農會宣傳開賣，吸引許多民眾搶購，到11日中午就僅剩30個，以每個均價750元計算，光是西瓜就達成單日20萬元銷售業績。麻豆農會緊急請瑞穗農會再運200個西瓜來台南，預計13日到貨。

麻豆農會總幹事孫慈敏表示，地震災情造花蓮交通不便，連帶也影響農特產品運銷，麻豆農會特別請花蓮瑞穗農會運來300個特選西瓜，在麻豆農會超市開賣，每台斤零售23元，每個大西瓜均價約750元。

花蓮西瓜在麻豆農會熱賣，農會人員忙著切西瓜零售。（寶智華攝）

300個西瓜熱賣，不到24小時就只剩30個。（民眾提供／寶智華台南傳真）

孫慈敏說，花蓮西瓜的口感「脆中帶砂」，甜而多汁，造成許多在地居民搶購，許多人拿手推車一次運兩個上車帶回分享親友，300個西瓜不到24小時就賣到只剩30個，受歡迎的程度令人意外。

孫慈敏估計12日星期天就會無瓜可賣，連忙跟花蓮瑞穗總幹事黃盛皇聯絡，緊急再調200個花蓮西瓜到麻豆農會銷售，預計13日下星期一可以抵達。

孫慈敏說，除了花蓮大西瓜以外，麻豆農會還銷售花蓮各地區農會及小農的產品，有瑞穗蜜香紅茶、富里富麗米、玉溪蕎麥麵、光豐甘蔗筍、鳳榮的鳳林慢城剝皮辣椒、洄瀾薯道的花蓮薯、淺草堂的有機山苦瓜及紅藜、吉安農會冰棒等，還有米乖乖、蕎麥海苔脆片、鯛魚酥以及從壽豐鄉生鮮直送的有機蔬菜，品項多元。