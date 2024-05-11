台灣各大學香港校友會總會近日行文台灣多所大學，提到取消即將在25日起連續兩天在香港多所高中舉辦的招生說明會。相關人士透露，問題主要出在港府擔憂520將至，無法掌握賴政府的兩岸論述，因此將招生活動先喊停。教育部回應，希望港方對此正常交流活動能正面看待。

台灣各大學香港校友會總會在文內說明，原定於25至26日期間，於海華服務基金會舉辦「台灣各大學單獨招生說明會2024」，「惟因近來兩岸關係陰晴不定，本會在不可抗力之下，為避免不必要困擾，決定取消說明會及參訪中學等相關活動。」

一名熟悉香港教育圈的專業人士透露，台灣各大學香港校友會總會之所以如此決定，在於港府對於賴政府的兩岸政策十分憂慮，「不知道賴清德會在520講出什麼，所以先發制人，講難聽點就是自己縮起來」，先行取消台灣的大學赴港招生與宣傳。

該名人士也說，疫情之後，兩岸關係比過去更為低迷，港府配合北京，不願對台灣釋出招生政策利多，再加上香港近年著重發展推動「粵港澳大灣區」，廣州暨南大學、廣州中山大學與華南師範大學等一線名校均在區內設校，也都分散掉部分台灣在香港的招生市場。

對此，教育部則回應，與國內各大學校院一向歡迎香港學生來就學，也持續營造友善及優質的就學環境與教育品質。相關招生宣傳活動可提供香港學生正確的升學資訊與優質的升學選擇，希望港方對此正常的交流活動能正面看待。有關所詢活動取消事宜，建議逕洽主辦單位了解。