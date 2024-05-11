雲林縣「小光點畫廊」11日在北港朝天宮舉辦「熱鬧生命」藝術聯展，6名身心障礙畫家展示6幅創作，朝天宮董事長蔡咏鍀（中）表示若無人認購，將由朝天宮全數認購典藏。（張朝欣攝）

雲林縣身障畫家李佳鎂成立「小光點畫廊」，作為身心障礙者藝術創作拍賣平台，助其自力更生，11日北港朝天宮協助舉辦「熱鬧生命」藝術聯展，6名畫家透過6幅創作展現對生命的獨特詮釋，朝天宮希望信眾參拜之餘來欣賞、收藏創作，若無人認購，將由朝天宮全數認購典藏。

李佳鎂出生雲林縣西螺鎮，因先天重型海洋性貧血終生需要定期輸血、補充排鐵劑，否則隨時可能因血栓而中風。李與其他身心障礙者以畫會友，發現許多身心障礙者並不喜歡他人投注同情眼光，因此2017年在網路上成立「小光點畫廊」，幫助身心障礙者拍賣畫作。

聯展位於朝天宮聖父母殿旁的閱覽室，于昕蕎、謝建鋒2位畫家到場與會，昕蕎患有粒線體缺陷症與小腦萎縮症，9歲才能站立，在家人鼓勵下開始學習繪畫，每幅畫作都是用她顫抖的手耗時多日完成的。她說受到許多人幫助，翻轉了她的人生，希望自己也可以捐款、捐髮幫助其他人。

建鋒是自閉症與馬凡氏症者，在現場不發一語，媽媽說，建鋒出生時被上天裝進大泡泡裡，無法與外界溝通，有一次建鋒在地上畫了許多幾何圖形，透過繪畫，就此開啟與外界溝通的大門，建鋒也很喜歡數學，曾獲得數學比賽獎盃，依靠的是他永不放棄的精神。

朝天宮董事長蔡咏鍀說，「小光點畫廊」畫家們的努力激勵人心，有如人世間的光點，引導人們朝光明方向前進，正如媽祖林默娘持燈引導船隻回航、得道成仙普渡世人般，讓他深受感動，現場1幅畫作已有人認講，其餘5幅在8月9日展期結束後若無人認講，將由廟方全數認購典藏長期展示，讓愛的力量永續傳承。