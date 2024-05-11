武打巨星李連杰與性感女星利智結婚20多年，而利智婚後回歸家庭，幾乎淡出螢光幕前，讓外界一直很好奇她的近況。先前利智多次被拍到總會引起網友討論，最近李連杰罕見在社群公開夫妻合照，62歲的利智瘦了不少，都快認不出是當年的亞姐冠軍；而利智甜蜜勾著李連杰的手，恩愛如初模樣閃瞎全網。

李連杰罕見曬出與利智的夫妻合照。（圖／摘自李連杰臉書）

李連杰篤信藏傳佛教還成為佛弟子，今年初帶著妻女到尼泊爾修行，當時他的辣妻利智被路人拍到，雙頰凹陷又戴老花眼鏡，暴瘦老態一度掀起熱議；昨（10）日李連杰在臉書曬出1、2月待在尼泊爾的各種點滴，其中罕見曝光與利智的親密合照。

照片中李連杰和利智都戴著鴨舌帽、眼鏡，因為高海拔氣溫低兩人都穿超多，細看能發現利智緊緊勾著李連杰的手，悄悄放閃，她的臉上也露出淺淺微笑；雖然62歲的利智與當年性感形象大不同，但看起來很健康，夫妻倆都不像年過6旬。

李連杰一家四口生活相當幸福，和妻子利智有兩個寶貝女兒，也都是美人。（圖／摘自李連杰Instagram）

李連杰和利智兩個女兒Jane和Jada曾在媽媽生日時曬出媽媽年輕時的美照。（圖／摘自李連杰女兒Jane和Jada Instagram）

一眾網友難得見到利智現況，雖然快認不出來，但她真的保養得不錯，「利智皮膚好好，照片上看起來很嫩耶」、「從輪廓還是看得出來是美女啊，當年的女神」、「結婚這麼多年還那麼恩愛，羨慕了」、「打扮一下說不定還原當年啊」。