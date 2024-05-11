4月3日花蓮強震後，台北市產業發展局持續追蹤泡腳池溫泉井出水溫度，考量溫泉井出水溫度下降且經觀察量測均未有回升，每日可供應的溫泉不足，產發局決定泉源公園溫泉泡腳池自14日起暫停開放。

產發局指出，由於每日可供應的溫泉不足，為集中溫泉資源於交通便捷易於抵達的復興公園溫泉泡腳池，服務更多數民眾，決定泉源公園溫泉泡腳池自14日起暫停開放。

產發局表示，目前硫磺谷溫泉泡腳池園區以及復興公園溫泉泡腳池園區都正常開放。