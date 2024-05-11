新華社報導，中國大陸國家主席習近平5日至10日應邀國是訪問法國、塞爾維亞、匈牙利三國。行程結束之際，中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅總結此訪說，習近平2024年首訪五天六晚，三國四地，30多場活動環環相扣，雙多邊結合，政經文兼顧；既有正式隆重國是活動，也有「不打領帶」的親切互動；既有視野廣闊的戰略溝通，也有推心置腹的暢所欲言。往訪三國均高度重視，給予最隆重接待和最高規格禮遇。

王毅稱，此訪立足歐洲，放眼世界，實現中法關係再鞏固，中塞關係再強化，中匈關係再提升，中歐合作再出發，是一次傳承友誼、增進互信、提振信心和開闢未來之旅，圓滿順利成功。彰顯習近平作為大國領袖的擔當和魅力。

一、秉持建交初心，推動中法關係承前啟後、繼往開來：

王毅說，法國是第一個與中共建交並率先與中國建立全面戰略夥伴關係的西方大國，素有獨立自主的傳統。第一位正式訪中的西方國家元首是法國總統，首次接待中國領導人正式訪問的西方國家也是法國。兩國關係始終走在中國同西方國家前列，成為不同文明、不同制度、不同發展水準國家相互成就、共同演進的典範。

王毅說，中法交往的每個高光時刻，背後都有獨立自主的因素支撐，而中法發揚獨立自主精神，每一次相遇都能迸發出巨大能量。站在人類發展新的十字路口，面對世界百年變局的風雲際會，中法作為聯合國安理會常任理事國，理應擔負更大責任擔當，加強雙邊合作和多邊溝通協作，共同為迷茫的世界注入希望，為人類的進步探索方向。相信在兩國元首戰略引領下，中法關係將迎來下一個更輝煌的甲子，不斷邁上新的更高水準。

二、賡續鐵桿友誼，啟動構建新時代中塞命運共同體新征程：

王毅表示，塞爾維亞是中國的鐵桿朋友，也是中國在中東歐地區首個全面戰略夥伴。中塞友誼在上個世紀禁受了戰火考驗，又在共同抗擊新冠疫情中得到昇華。近年來，習近平與武契奇總統保持密切溝通，建立了牢固互信，共同引領中塞關係實現跨越式發展。特別是2016年習近平主席訪塞時，開啟河鋼斯梅戴雷沃鋼廠合作項目，「救活一座廠，改變一座城，造福老百姓」成為塞爾維亞家喻戶曉的故事。

王毅說，中塞構建新時代命運共同體，實現了命運共同體建設在歐洲的突破，既是中塞鐵桿友誼的昇華，也彰顯了雙方共同的價值理念，必將成為中塞關係史上新的里程碑，助力兩國加快各自現代化進程，進一步拓展構建人類命運共同體在全球的生動實踐。

三、夯實傳統友誼，引領中匈關係駛入「黃金航道」：

王毅說，匈牙利是最早與中共建交的國家之一，今年是中匈建交75周年。75年來，中匈關係始終保持平穩健康發展，政治互信牢固，各領域合作取得豐碩成果，兩國關係進入歷史最好時期，樹立了新型國際關係的典範。

王毅說，中國與匈牙利之所以能成為志同道合、並肩發展的真朋友、好夥伴，重要原因之一就是兩國都不懼風雨，不畏強權，把國家發展進步的命運牢牢掌握在自己手中，走出了一條獨立自主國家對外友好交往的正道。「好朋友比黃金更珍貴」。中方願與匈方以習近平此訪為契機，譜寫新時代全天候全面戰略夥伴關係新故事，繪就「黃金航道」互利合作新篇章。

四、塑造正確認知，引領中歐堅持夥伴關係正確定位

王毅說，歐洲是多極格局重要一極，也是中國特色大國外交的重要方向和實現中國式現代化的重要夥伴。近年來，中歐關係總體保持發展，同時在國際局勢深刻演變背景下，也出現一些新問題新挑戰。明年是中國歐盟建立正式外交關係50周年，中歐關係何去何從，處於關鍵時期。

歐方表示，當前世界面臨重大挑戰，國際局勢處於關鍵轉捩點，歐盟比以往任何時候都更加需要與中國加強合作，這事關歐洲的未來。歐方希望與中方相互尊重，求同存異，增進互信，避免誤解。歐方還表示，讚賞中國在綠色轉型發展方面作出的努力和取得的成就，認同中方在維護自身發展方面的正當權利，不贊成「脫鉤」，希望與中方加強合作，共同維護歐洲供應鏈穩定，應對氣候變化等全球性挑戰。

此訪期間，習近平還出席中法企業家委員會第六次會議閉幕式，面向歐洲闡釋中國式現代化的世界意義，傳遞中國經濟光明論的明確資訊，強調中國推動高品質發展，加快發展新質生產力，將為包括歐洲在內的世界各國提供更廣闊的市場空間，帶來更多合作共贏的機遇，歡迎歐洲企業積極參與中國式現代化進程，分享中國發展紅利。習近平講話得到與會歐方企業家熱烈反響。很多人主動表示，將繼續保持或擴大對中投資，期待深度參與中國高水準、制度型開放進程。

五、彰顯大國擔當，為世界和平貢獻中國方案：

王毅表示，當前，世界各地亂象頻發，熱點問題複雜難解，風險挑戰紛至遝來。特別是烏克蘭危機延宕兩年多，歐洲和平安全走到十字路口，迷茫和焦慮情緒普遍上升，期待中國為解決危機、實現和平提供中國智慧、中國方案。

王毅最後說，去年12月，習近平總書記在中共中央外事工作會議上系統總結新時代中國特色大國外交的歷史性成就和經驗，擘畫中國外交戰略的頂層設計。習近平歐洲之行發出了和平、團結、合作的強音，充分體現了大國大黨領袖的全球視野、天下情懷和時代擔當，再次表明中國已經成為更具國際影響力、創新引領力、道義感召力的負責任大國。