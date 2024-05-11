為迎接母親節，外送平台均送出優惠。Uber Eats推出生鮮雜貨「啾愛母親節7折起」專區，即日起至5月21日於專區內點購生鮮雜貨品項可享最高 7 折或指定品項買一送一優惠。且即日起至5月15 日所有用戶輸入優惠序號「啾愛優惠」，於Uber Eat優市點購訂單金額滿649元可再享88折優惠（單筆訂單最高折抵100元）。此外，消費者即日起至5月21日在Uber Eats指定商家頁面點購母親節活動餐飲品項可享買一送一等優惠；Uber One 會員輸入優惠序號「愛媽媽」並於活動餐廳點購指定品項，單筆訂單消費滿450元可獨享85折優惠（單筆最高折抵 80 元）。

pandago代替無法返家過節者，將蛋糕或花禮送到媽媽手上。（foodpandaI提供／古明弘台北傳真）

foodpanda 送為消費者省去現場排隊、親自取蛋糕的時間，將寶貴的每一刻留下來陪伴媽媽，foodpanda 蒐羅全台知名餐廳，包含鼎王麻辣鍋、悅上海、阿秋大肥鵝海鮮樓、牛苑溫體牛肉火鍋等人氣店家，5月底前指定餐廳指定品項85折起優惠，消費滿額疊加優惠碼最高享67折；想幫媽媽貼心補貨也可透過生鮮雜貨購買美妝、日常用品；無法與媽媽共度母親節的話，可使用pandago即時快遞服務將蛋糕、花禮一鍵送達，指定店家再享獨家優惠。