威震集團董座吳明達因花500萬買凶打算幹掉青山宮主委黃清源，被依預備殺人罪判刑1年8月。但近日檢警調查詐欺案時發現他與1名逃往柬埔寨做詐騙機房的小弟有往來，10日警方於淡水大同路將他拘提到案，移送士林地檢偵辦。

據了解，吳明達年輕時是台北市大同區角頭，1999年在北市農安街槍殺北聯幫主唐重生，在江湖上一戰成名。吳明達被依殺人罪判無期徒刑，坐牢18年假釋出獄，2017年回到大同區親友經營的老牌三溫暖工作，成立威震集團營造「正派企業」形象，表面上四處行善，但私下卻涉及多起刑案。

2022年間，新北市一名李姓建商因與吳明達有糾紛，透過芳明館老大、時任青山宮主委黃清源居中協調糾紛，但吳明達不買帳，認為黃清源多管閒事，不僅找人到建商住處開槍，還重金500萬要2名小弟槍殺黃清源。沒想到殺手臨陣倒戈黃清源，曝光他殺人計畫，吳明達不甘心，又雇用槍手到黃清源的開發公司開槍，差點引爆黑道戰火。

檢警近日調查詐欺案時，吳明達的蔡姓小弟因犯下槍擊案逃亡柬埔寨，結果還成立詐欺機房，發現吳明達的手機跟他有所聯繫，不排除也涉案其中。

淡水警分局10日上午11時許持拘票，在淡水大同路吳明達友人家中，將他逮捕到案，過程中吳並未反抗，全程配合，警訊後移送士林地檢署偵辦。