麥卡洛11日貢獻24分、18籃板與5助攻，其中5分是在最後61秒內拿到，幫助福爾摩沙夢想家最後以85比81險勝台北富邦勇士，夢想家重新站回聯盟龍頭位置，同時因為勇士輸球，17勝21敗戰績確定無法追上新北國王，也讓國王提前宣告搶下季後賽門票。

泰勒最後1分59秒兩罰落空，讓勇士錯失超前機會，麥卡洛趁機在最後1分01秒強勢切入上籃，幫助夢想家取得82比79領先，強森最後16.9秒3罰2中，雙方回到1分差距，麥卡洛最後15秒第一罰落空，幸好第二罰進了。

勇士連忙喊出暫停部署，林志傑把球傳給泰勒三分出手，結果是籃外空心，勇士也突然忘記犯規，直到最後4.8秒才把麥卡洛送上罰球線兩罰俱中，夢想家領先4分，幾乎提前勝券在握，短暫停過後，勇士這次交給林志傑出手三分沒進。

除了麥卡洛，林俊吉也替夢想家貢獻25分、8助攻，吉爾貝克14分、15籃板，盧冠良11分；勇士以強森30分、21籃板表現最佳，泰勒16分，洪楷傑11分，張宗憲全場2投中0、得分掛蛋。