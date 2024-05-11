蔡英文總統回到楓港老家祭祖，欣賞社區民眾的民謠演唱。（民眾提供／羅琦文屏東傳真）

蔡英文總統520即將卸任，11日回到故鄉向屏東鄉親致意，上午先回枋山鄉楓港老家祭祖、探視親友，下午趕至潮州四春三山國王廟，所到之處擠滿熱情歡迎的民眾，縣長周春米特別致贈一幅「喵娜麗莎的微笑」畫作給愛貓的蔡英文，感謝她8年來帶領台灣，讓世界看見台灣。

蔡英文上午先到楓港國小參訪由父親蔡潔生捐助的潔生圖書館，欣賞當地學童的太鼓表演，接著到老家社區精神信仰中心德隆宮參拜，回到祖厝廣場與鄉親話家常，楓港社區以民謠演唱迎接，民眾開心大喊「總統好」，最後在親友陪伴下到祖墳祭拜。

蔡英文下午1時30分由周春米、立委徐富癸、莊瑞雄等人陪同，到潮州鎮四春三山國王廟參拜，整個村落為之轟動，蔡英文也與表演的學生、廟方及地方人士分批合影。

周春米最後在蔡英文離去前，特別致贈「喵娜麗莎的微笑」祝福。周春米說，蔡英文總統是屏東的女兒，在520卸任前夕回到家鄉屏東，上午先到枋山探視親友，下午再到潮州鎮四春三山國王廟，而大家都知道小英總統是愛貓人士，她代表屏東鄉親送給小英總統一幅貓咪的「蒙娜麗莎的微笑」畫作紀念。

周春米說，感謝蔡總統8年來帶領台灣，讓世界看到台灣，台灣也成為世界的台灣，所以就把之前在屏菸1936文化基地展出的貓美術館世界名畫「喵娜麗莎的微笑」送給蔡總統，希望蔡總統在卸下重擔後，能像她喜歡的貓咪微微的笑，也歡迎小英總統520卸任後，能夠實現心願自己開車來屏東玩，豐富的山海美景與美食，永遠歡迎總統回來。