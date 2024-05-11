隨著健康意識抬頭，許多人平常都有服用保健食品的習慣，但也存在著不少錯誤觀念，需要被釐清。對此，營養師劉雅惠就列出3種保健品常見誤解，包括「吃了都無感」、「吃高劑量比較有效」及「忽略重複吃到的成分」。其中她提到，保健品絕非吃越多越好，脂溶性維生素攝取過量恐出現中毒的情況，不可不慎。

劉雅惠在個人粉專以「保健品3種常見錯誤」為題發布影片，首先是怎麼吃了都無感？她指出，保健品不是藥品，不以治療為目的，調整體質本來也就是需要時間跟濃度的累積，短時間內是有難度的，有沒有體感也會依據自身的生活習慣而有所不同。

其次是保健品吃高劑量較有效？劉雅惠解釋，維生素可分為脂溶性和水溶性兩種，前者過量服用恐有中毒風險；後者吃過量雖不會中毒，但長期高劑量，一下子突然少吃，會出現疑似戒斷的情況。因此，她強調，重點應是低劑量的保養，有特殊需求再逐漸加量。

食藥署曾說明，常見的脂溶性維生素有A、D、E、K，主要依賴食物中的油脂來幫助維生素吸收，建議要在飯後食用，另外脂溶性維生素容易儲存在肝臟，過量可能會有中毒風險，所以適量就好。

至於常見的水溶性維生素則是B群和C ，食藥署表示，此類維生素沒有限定飯前或飯後食用，唯一要注意的是，有些人腸胃比較敏感，或對賦形劑（添加在藥裡以改變味道、顏色或藥物釋放的速度）不適的族群，則是飯後吃為佳。

最後是忽略重複吃到的成分，劉雅惠提醒，應仔細檢查每個保健品是否都有相同或相似成分，像是降血脂的產品，有紅麴、魚油、納豆，千萬不要每一種都吃，很可能會造成凝血的問題。務必仔細看好每種保健食品的配方設計，注意一天的總量攝取。

劉雅惠直言，因生活習慣不正常，而使用保健品，不代表用了之後，就可取代不好的生活習慣。像是因過度使用3C產品而常吃葉黃素，不代表兩者可以完全互相抵消。她提醒，補充保健品的原則在於身體有需求，但過度依賴仍有可能造成營養不均衡，或是過量攝取的問題。