統一獅本土王牌投手古林睿煬10日先發6局失5分、吞下本季首敗，但他投出5次三振，開季6戰累積44K，締造新的本土投手紀錄；對於近2戰先發時本壘後方都有球探緊盯，他直言沒有任何影響，對於旅外他也先不多想，希望能先在球季中有好表現。

昨天古林睿煬用97球投6局，被敲9支安打、包含1轟，失5分是本季單場新高，總教練林岳平點出關鍵，主要是在2出局後被擊出長打，「所以在第3個出局數，自己要再琢磨一點。」

古林睿煬也認為，昨天自己在2出局後沒能製造斷點，讓桃猿攻勢延續下去是自己要改善的地方，另外針對壞球較多、好壞球落差大，導致在球數落後時只能往紅中投，「如何取得球數領先很重要。」

「餅總」表示，古林睿煬近期壞球是有偏多，但有些球投得並不差，只是未受裁判青睞，「我會認為他投的還不錯，像昨天他有點不順，但仍有辦法投完6局，他要去檢討看下一場怎麼壓低失分，可以幫助球隊贏球。」

古林睿煬今年若能健康完成賽季，有機會取得旅外球員資格，近2戰先發都有球探到場緊盯，他認為，對自己來講沒有任何影響，「就算他們沒來也是可以透過轉播，最主要還是我自己的表現、有沒有達到目標。」現在他對旅外也沒有太多想法，「賽季沒丟好也出不去，還是等球季結束後再來評估。」