許多人在生活中可能會開玩笑增進情趣，不過有時也要注意尺度以免造成他人不適。一位女子近日和同居男友滾床單時，男友突然開玩笑說「私密處很像飛機杯」，雖然她難以接受，但沒有在第一時間表達感受，而是在網路上尋求幫助，沒想到男友卻因此爆氣，兩人大吵一架後鬧到分手，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，當時男友突然在愛愛時開玩笑說「私密處很像飛機杯」，讓她完全無法接受，不過原PO認為男友沒有惡意，所以當下沒有立即反應，而是事後上網詢問如何婉轉表達自己的感受，沒想到男友得知此事後，兩人吵到展開冷戰，原PO也借住閨密家以防衝突進一步加深。

原PO指出，後來兩人再次進行溝通，男友堅持她把兩人私密事件PO上網路就犯了錯，而不反省自己不當玩笑的部分，甚至指責她不可理喻，「不覺得這樣很破嗎？」，最後兩人吵到決定分手，原本男友嗆聲要他搬出去，但原PO想起租屋處是她簽名，因此反過來要男友搬出共同住處。

對此，許多網友紛紛回應，「妳很棒欸！還記得租屋契約！」、「叫男生搬那段也太好笑」、「結尾有笑有推，妳可以找到更好的」、「再怎樣都不能罵女友破啊…這情緒管理有問題，原PO突然清醒了」。