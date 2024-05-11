一名無照男子騎車在高雄旗津路上被警方攔查，酒測值竟高達每公升1.14毫克。（翻攝畫面）

一名無照男子騎車在高雄旗津路上被警方攔查，酒測值竟高達每公升1.14毫克，引起眾人震驚。34歲吳男事後也驚呼「不可能你嘎我騙！」。

據了解，吳男此前因酒駕曾被判有期徒刑6個月，但他仍未醒悟，竟然又一次酒後上路。被攔查後，他甚至試圖暗示警方：「有人在看就派看」，企圖避免被當眾測試，也證明了他的酒駕行為，酒測值高達1.14毫克，連吳男自己都難以置信。

對於這樣的行為，警方表示酒測儀器已經定期檢驗，結果是不容置疑的。此外，吳男不僅涉嫌無照駕駛，而且還是酒駕累犯，將面臨更嚴厲的處罰，其駕駛的車輛也當場被扣押。

鼓山分局長陳奕良表示，飲酒後不得駕駛任何車輛，警方也會持續取締各類酒駕行為，並會針對易肇事地點、路段、時段加強執行取締，易飲酒處所亦商請業者一同防制，協助對顧客宣導代駕或代叫計程車，以杜絕酒駕。

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