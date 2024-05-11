大溪警方執行威力掃蕩查獲總計查獲各類刑案績效12件26人，組織條例犯罪2件9人、肅槍1件1人、槍枝2支、彈藥159顆、竊盜1件1人、詐欺2件9人、通緝1件1人、毒品1件1人、其他刑案4件4人，成效良好。（翻攝照片）

楊梅警方專案告發重大交通違規案45件，另查獲竊盜、詐欺、毒品、及通緝犯等共6件6人。（翻攝照片）

大園警方共查獲恐嚇案件11件18人、竊盜案件6件12人、詐欺案55件62人、毒品案件16件17人、詐欺等各類通緝犯39件39人及其他各類刑案46件54人。（翻攝照片）

平鎮警方查獲竊盜通緝及傷害通緝各1件1人、毒品案2件1人及詐欺案1件1人，警方將持續掃蕩不法，宣示警方維護社會治安、打擊犯罪之決心。（翻攝照片）

桃園市警方持續執行雷霆除暴專案，其中龍潭警分局接獲情資，在福龍路三段一處透天民宅內有經營大型流動賭場，警方獲報後立即成立專案小組深入調查，向法院請得搜索票後，見時機成熟一舉攻入，當場逮捕張姓負責人、員工6人及賭客29人，依違反刑法賭博罪移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。

此外各分局也執行雷霆除暴專案，平鎮分局長徐坤隆表示，警方日前接獲被害人報案，遭以莊姓男子為首的不良幫派組合設局強索財物，警方掌握情資後，持桃園地方檢察署及桃園地方法院核發之拘票及搜索票，循線在新北市及桃園市各區查緝莊姓主嫌等7名不良幫派份子到案，訊後依強盜、組織犯罪、恐嚇取財等案移送桃園地方檢察署偵辦。另其他專案查緝組也分別查獲竊盜通緝及傷害通緝各1件1人、毒品案2件1人及詐欺案1件1人，警方將持續掃蕩不法，宣示警方維護社會治安、打擊犯罪之決心。

大園分局分局長王智民表示，秉持「除惡務盡、刨根究底」原則，遏止各類犯罪發生，以強化民眾對警察維護治安的信心，自執行第二階段「雷霆除暴專案」迄今透過強力掃蕩、查緝，共查獲恐嚇案件11件18人、竊盜案件6件12人、詐欺案55件62人、毒品案件16件17人、詐欺等各類通緝犯39件39人及其他各類刑案46件54人，有效壓制犯罪氣焰，不讓幫派滋擾社會秩序。

楊梅分局5月10日持續執行「雷霆除暴專案行動」，由分局長張仁傑親自帶隊，就轄內棋牌社、麻將會館、卡拉OK、汽車旅館及旅(賓)館，以及「青少年」易聚集滋事之娛樂場所（網咖、撞球場）等治安顧慮場所與交通要點，分別以優勢警力規劃進行臨檢盤查及路檢攔查勤務。本次專案告發重大交通違規案45件，另查獲竊盜、詐欺、毒品、及通緝犯等共6件6人。

大溪警分局持續執行雷霆除暴專案，10日晚間動員大批警力再次針對轄內特定營業場所、汽車旅館及其他易滋事場所實施密集性掃蕩臨檢，並同步執行掃黑行動，以及在各重要路口實施路檢取締酒後駕車及噪音車輛，本次執行威力掃蕩查獲總計查獲各類刑案績效12件26人，組織條例犯罪2件9人、肅槍1件1人、槍枝2支、彈藥159顆、竊盜1件1人、詐欺2件9人、通緝1件1人、毒品1件1人、其他刑案4件4人，成效良好。