美國財經媒體報導，由於俄羅斯的電戰干擾，烏克蘭軍使用的美國製造的精准導引武器都失準了。美國烏克蘭安全援助小組指揮官阿古託中將（Antonio Aguto）去年 12 月談到了這個問題，他表示美國「最精準的武器系統」正面臨電戰威脅，必須盡快解決。

根據《商業內幕》（Business Insider）10日報導，烏克蘭發現，由於俄羅斯的電戰壓制，美援的155公厘「神劍」（M982 Excalibur）GPS精準導引砲彈開始偏離目標類似的情況也發生在美國提供給烏克蘭空軍的聯合直接攻擊彈藥增程型（JDAM-ER）導引炸彈上，而烏克蘭的海馬斯（M142 HIMARS）發射的GMLRS增程火箭也開始偏離目標，現在大多數GMLRS火箭現在都會偏離目標很遠。

其他美國官員也發現了這些問題，並補充說美國和烏克蘭正在研究解決方案。 任何為有效應對電子戰帶來的挑戰而開發的解決方案，都不只能夠烏克蘭受益。它們還將幫助美國解決長期以來一直擔心的問題，因為美國正在為可能的大國衝突做好準備。

本報先前報導，美國五角大廈上個月底承認，由於作戰環境惡劣以及俄羅斯電戰能力干擾，美國向烏克蘭提供的滑翔導引炸彈「沒有發揮作用」，雖然沒有公告是哪款武器，但從他的「明示中」可以得知是波音公司（Boeing）的地面發射小直徑炸彈（GLSDB）

先前，英國倫敦智庫皇家聯合服務研究所（RUSI）的一份報告中預估，俄羅斯每10公里沿前線部署1個主要的電戰系統。報告指出，在眾多俄羅斯電戰系統中，卡車底盤的「薔薇」（Shipovnic-Aero）對烏克蘭的無人機尤其致命。該系統的射程為10公里，不但可以接管無人機的控制，同時還能獲取烏克蘭無人機操作手的坐標，精度為1米，再將座標傳送給砲兵單位。