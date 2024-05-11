5月10日，聯合國大會全體會議以143票贊成、9票反對、25票棄權，通過了支持巴勒斯坦成為聯合國會員國的決議。據新加坡聯合早報網11日報導，新加坡經過認真仔細的考慮，決定投票支持巴勒斯坦加入聯合國的決議草案，並重申以色列和巴勒斯坦都有權在安全且公認的邊境線內生存與和平生活，不受武力行為威脅。

新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）星期五（5月10日）晚間在聯大表決通過有關決議後，透過外交部網站發布的影片說明新加坡投票支持決議的理由。他重申，恐怖主義在任何邁向穩定與和平的政治解決方案的進程中都站不住腳，包括哈瑪斯在內、繼續否認以色列存在或拒絕放棄恐怖主義的組織，在未來的巴勒斯坦國都不應有立足之地。

維文說：「基於這些理由，新加坡不會與任何否認以色列存在，或拒絕放棄針對以色列恐怖主義行為的巴勒斯坦組織展開合作，這包括哈瑪斯。」

聯大星期五召開第十屆緊急特別會議第49次全體會議，以143票贊成、9票反對、25票棄權通過決議，稱巴勒斯坦國應被接納為聯合國會員國，並「建議安全理事會重新積極審議此事」。

維文說，「兩國方案」（a two-state solution）是解決以巴長期衝突的基礎，在兩國解決方案的背景下，新加坡支持巴勒斯坦人民擁有家園的權利。1990年代在美國前總統柯林頓主導下，促成了「兩國方案」，目標是以巴「一邊一國」，讓巴勒斯坦人在約旦河西岸和迦薩走廊建立主權國家。這也成為國際社會解決以巴衝突的原則。

維文又說，新加坡早在1988年就歡迎巴勒斯坦解放組織（PLO）宣布建立巴勒斯坦國，巴解組織也明確表示反對恐怖主義，也承認以色列國和平、安全存在的權利，「我們認為這是持久解決這一長時間衝突所取得的進展」。

巴解組織的立場也促成以巴雙方在1993年和1995年達致《奧斯陸協議》，在協議下以色列承認巴解組織代表巴勒斯坦人民，使巴勒斯坦自治政府得以成立，約旦河西岸和迦薩走廊的治理也締結了臨時協議。

維文說：「儘管我們知道談判將充滿挑戰，但兩國方案仍有取得進展的希望。可令人遺憾的是，《奧斯陸協議》簽訂30年來的事態發展，未能讓各方朝著解決這一長期衝突邁進。」

他也說，作為以色列和巴勒斯坦的朋友，新加坡對當今的事態深感悲痛。新加坡投下的支持票，反映新加坡由衷希望看到以巴雙方真誠地恢復直接面對面的談判，全體新加坡人也希望和平能夠降臨以色列和巴勒斯坦。

「在這黑暗的時刻，維持現狀是不足夠的。我們需要重新啟動外交努力。因此，我們與國際社會其他成員一起，呼籲雙方領導人展現領導力和勇氣，為實現兩國解決方案，邁出極其困難但至關重要的第一步。」

巴勒斯坦2011年首次提交加入聯合國的申請，但未能成功。隔年11月，巴勒斯坦獲得聯合國「非會員觀察員國」地位，意味著巴勒斯坦被視為一個擁有主權的政治實體國家，有權參與聯合國大多數會議並查閱相關檔案，但不能參與表決。

2024年4月2日，巴勒斯坦要求聯合國重新考慮它的會員資格申請，但安理會在4月18日表決時因為常任理事國美國否決而無法支持有關申請。根據《聯合國憲章》，一個國家在成為聯合國會員之前，必須先獲得安理會的支持，隨後再得到聯大批准。