小賈斯汀繼前天傳出跟太太海莉迎來第一胎的好消息後，所有的人目光反而移向前任席琳娜，2人曾交往多年後來果斷分手，讓人不禁好奇她會做何感想；而另一位天后泰勒絲剛推出新專輯，歌詞明顯在討論樂團THE 1975主唱，原來也是一段無疾而終的感情。

30歲的小賈斯汀人逢喜事精神爽，這兩天都在大家的祝賀當中度過；而前任席林娜則是再次成為媒體關注的焦點。這對曾交往6年的情人曾分手撕破臉再復合，感情讓大家霧裡看花。

據悉，小賈斯汀與海莉交往時，席琳娜一度因受不了打擊而精神崩潰，更遑論這對曝光結婚消息後，更是直接重創席琳娜的身心健康。

不過，席琳娜也在去年與饒舌歌手Benny Blanco交往，更在「孕肚」消息釋出的當天，自己也發了一張與男友手牽手的合照，看似真的已經放下過去。

天后泰勒絲最近在巴黎繼續巡演，也是她把新專輯〈折磨詩人俱樂部〉放入演出的第一場演唱會。大家猜測新專輯應該討論的會是交往6年的前任喬歐文。沒想到佔比最大的竟是英國樂團THE 1975主唱Matty。

外媒還分析泰勒絲這次舞台的設計，大膽猜測就是在致敬對方。日前有媒體在路邊捕捉到Matty，他表示：「我還沒怎麼聽她的新專輯，但我相信無論如何都很棒！」，此舉被網友們盛讚紳士風度十足。