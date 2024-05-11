台灣電信三雄中華電信（2412）、台灣大、遠傳自6月30日關閉3G網路，未來民眾使用手機打電話，將從本來的3G網路移轉到4G、5G網路，採用超高通話音質的4G通話（VoLTE）。隨著3G網路即將走入歷史，近期各大通信業者大打優惠方案，吸引3G用戶無縫接軌。

連鎖通信業者-哈拉網通指出，目前預估全台還有150萬以上的行動用戶，手機沒有支援VoLTE的功能，電信三雄關閉3G網路後，將影響使用不支援VoLTE功能的手機，這些用戶會因為手機沒有支援VoLTE通話或沒換新的SIM卡，面臨到無法撥打語音通話，包括撥打110、119、112緊急電話等的通話或使用行動上網服務。

哈拉網通表示，電信三雄因應3G百萬用戶換機換卡，都提出特別優惠的攜碼方案吸客，月租費最低199元就可以免費送4G手機；如果目前已是4G費率，手機沒有支援VoLTE的用戶，可以帶舊手機到哈拉網通全台門市回收，還可享舊機換新機優惠，可選擇的手機廠牌，包括OPPO、小米、三星、Benten等，而空機價最低1,990元起。