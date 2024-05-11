女星楊丞琳近日參加大陸綜藝《歌手2024》，此次節目改採直播、不修音的方式進行，昨（10）日播出第一集吸引大批網友關注，不過，楊丞琳演唱的全新編曲版〈帶我走〉，卻被網友批評「瑕疵全現形」，甚至拿到倒數第2的排名，對此，楊丞琳也在賽後訪問中回應了。

楊丞琳昨（10）日演唱新編曲的〈帶我走〉，雖然是大家耳熟能詳的經典歌曲，卻被網友批評表現不佳，對此她也表示，不論選曲還是編曲都會尊重節目的專業建議，「我也知道，今天的表現跟我平時程度差得很遠」，但她會盡力在緊張的情境下，發揮自己能發揮到的狀態，因為無法再來一次，所以只能期待下一次的表現。

至於下一次會有什麼突破，楊丞琳則認為，應該先思考如何克服直播的緊張感，「我希望在這個舞台上，可以發揮出跟演唱會一樣的狀態」，但目前演出只有花時間調適緊張的心情，她希望能回到享受音樂的樣子。

事實上，《歌手2024》宣布改採直播形式錄製時，就遭到許多歌手拒絕演出，所以節目導演很感謝所有答應參與的歌手，但直播時難免會覺得緊張，主持人也有口誤情形，就連實力派唱將那英也只得到第3名，楊丞琳則是第6名。