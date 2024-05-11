衣物與家庭清潔品牌「白蘭」與社會企業Impact Hub Taipei（社會影響力製造所）公布第3屆「媽媽夢想勇敢Go」徵件計畫最終得主，由宋盈穎及楊芝綾「媽媽的小樹苗-攀樹夢想工作室」以環境教育及重建家庭親子關係為主題獲評審青睞，自10組媽媽夢想團隊中脫穎而出得到本屆優勝。主辦單位將繼續陪伴獲選媽媽夢想團隊跳脫框架、孵育夢想，同時落實白蘭支持多元共融的精神。

由優勝組「媽媽的小樹苗-攀樹夢想工作室」攀樹體驗團隊於成果發表會現場帶大家體驗攀樹的樂趣。（聯合利華提供／古明弘台北傳真）

「媽媽夢想勇敢GO」計畫是全球消費用品大廠聯合利華旗下「白蘭」推出的夢想徵件計畫。自開辦以來，連續三屆夢想募集件數破百，共幫助25組媽媽夢想團隊孵育夢想，活動宣傳更觸及百萬人。

白蘭與Impact Hub Taipei根據突破自我的程度、計畫可行性、創意獨特性、對於夢想的企圖心及社會影響力五大評分標準，選出這一屆10名夢想團隊，獲得優勝的「媽媽的小樹苗－攀樹夢想工作室」希望從媽媽眼光角度出發，成立一個藉由攀樹為媒介來推廣環境教育、促進親子家庭關係、啟發女性自主的攀樹工作室。亦藉由攀樹分享生命體驗，種下教育的種子，運用大樹的生命與智慧促進家庭親子關係。