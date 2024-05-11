睽違1年半，小米屏東太平洋店11日開幕，除了限量100名小米手環8加1元多1件，還有電視加碼送、購機送好禮、滿額送好禮等許多優惠活動。米粉開心說，不用再跑高雄了。

小米2019年在環球購物中心屏東店開幕，當時是第9家小米專賣店，也是屏東唯一一家，佔地28坪，採用小米形象3.0品牌陳列與設計風格，但在2022年9月因租期已到而撤櫃。

小米今日在屏東太平洋店開幕，推出「限時限量優惠三重奏」及「好初加碼送」雙重活動。11日中午11時30分及下午3時，有兩場限量50名Xiaomi手環8加1元多1件活動，民眾大排長龍撿便宜；11日、12日開幕首兩日，單筆消費滿3000元，可參加智慧顯示器A Pro65型抽獎1次的活動。

11日至19日還有電視加碼送活動，購買智慧顯示器Max86型贈智慧破壁調理機、智慧顯示器Q2 65型贈離子H300吹風機；另外還有購機好禮送活動，購買手機贈精美手機掛繩1份、Xiaomi 14Ultra贈攝影套裝組1組、Xiaomi 14贈攝影套裝組1組、Xiaomi 13T Pro贈旅行攝影套裝1組；還有滿額贈好禮活動，單筆滿1萬元贈體脂計1台、單筆滿2萬元贈3.5L氣炸鍋1台、單筆滿3萬元贈直流變頻電風扇2Pro1台，送完為止；期間內到臉書指定貼文則送收納袋1個。

睽違1年半，小米再度在屏東開店，米粉開心表示，終於不用再跑高雄了。（羅琦文攝）

住屏東的簡先生說，小米的品項很多、很齊全，也很平價，以前為了買小米產品，還要跑到高雄夢時代，現在屏東店再重開幕，終於不用再跑高雄了。