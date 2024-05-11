新北凱撒射箭隊親子主題日「女王開弓」親子射箭競賽。（新北市體育局提供）

2024企業射箭聯賽11日新莊體育園區開戰！由新北凱撒隊對上協會青年隊，並由新北市府與凱撒集團一起合作舉辦「新北凱撒親子主題日－10分想箭妳」活動，現場參與民眾一起穿紅色Dress Code助陣觀賽為新北凱撒隊加油！

體育局表示，本周日就是母親節，特別規畫將企業射箭聯賽與親子活動相結合，在熱鬧的新莊體育園區，邀請全民一起到現場為地主隊「新北凱撒射箭隊」加油，11日現場舉辦「新北凱撒親子主題日－10分想箭妳」活動，邀請民眾攜家帶眷穿上紅色系服飾，展現新北凱撒射箭隊球隊主色，一起為選手加油！現場除了能近距離感受奧運級選手的神準功力，還有射箭運動體驗、勝方預測抽獎活動，以及親子與選手一同組隊的「女王開弓」射箭趣味競賽等，吸引許多民眾一起到場助陣觀賽。

企業聯賽的11日對戰組合由新北凱撒對上協會青年隊，第一回合女單比賽凱撒隊派出陳玟馨打頭陣對決協會青年風佑築，兩名目前都是高中生，雙方比數緊追，先由風佑築拿下首勝局，緊接著男單賽由凱撒隊黃立承勝出，第三回合混合賽仍由凱撒隊雷千瑩和楊宗翰拿下，第四回合女團及第五回合男團都是由凱撒隊勝出，凱撒連續拿下四回合，最終以4比1打敗協會青年隊。

體育局補充，新北市新莊體育園區－陽光草坪，有綠地、運動場館、交通便利，適合民眾攜家帶眷進場觀戰。新北凱撒射箭隊的主場賽事，為了讓民眾更能投入賽事進行，壯大主場加油聲勢，特別舉辦限額報名的「傳說對決－勝方預測抽獎活動」，參加民眾當日記得穿著紅色服飾的Dress Code，並透過五回合的預測活動，為選手及隊伍加油，其中獎項包括凱撒集團餐飲券、禾聯精美家電等大獎，還有美味可口的點心飲料、五月花廚房紙巾等禮品一起助陣，有吃有拿還有精彩比賽可以看，並舉辦「女王開弓－射箭趣味競賽」，新北凱撒射箭隊選手將與事先報名的親子隊伍，一同組隊進行比賽，近距離與選手互動，目睹神射手百步穿楊的精湛技術，一起歡慶母親節！