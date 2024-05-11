你有在IG上被〈都是weather你〉這首歌曲洗腦嗎？中正第一分局的李駿警員，他不僅是一位優秀的警察，更是擁有驚人歌喉的歌手。發揮創意，將這首自「都是weather你」改編成「都是要騙你」，將防詐騙的訊息傳達給大眾。一推出，立刻在網路上掀起熱潮，粉絲們紛紛直呼耳朵懷孕了！

李駿的音樂天賦早已為人所知，擁有一副好歌喉，在學生時期，曾獲得校園第38屆韶韻獎演唱組、創作組雙料冠軍，其迷人的嗓音，讓人一聽就愛上，擁有不少粉絲，直至現在的警界巡迴演唱，他的聲音總是能夠感動人心。現在的他，投身於警察工作，雖然忙碌但他樂在其中，在勤餘時間，他喜歡用自己的歌聲來與大家分享生活，這次更發揮所長，展現他的才華，以歌唱的方式來提醒大家小心詐騙，可說是將他的音樂天賦發揮得淋漓盡致，也為反詐騙盡一份心力。

中正第一分局表示，詐騙案件層出不窮，為了提升民眾的防詐意識，他們積極尋找各種宣導方式，而這首歌的推出正是其中一環。透過音樂的力量，希望能夠讓更多人警醒，遠離詐騙陷阱，創造一個更安全的社會環境。