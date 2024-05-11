新北市疑有幼教老師在上班期間飲酒，還高調將調酒畫面PO上網路，被鶯歌區一間準公共化幼兒園證實影片在園內拍攝。新北市教育局表示，昨（10）日晚間6時已接獲報案，要求園所調閱監視器畫面釐清，並於今天晚上同步派員至園所取得監視器畫面，若查証發現教師因飲酒不當對待幼生，最重可處60萬。

據網路流傳影片，該名疑似幼兒園教師的人在個人社群軟體PO上疑似在幼兒園內調酒的畫面，還稱「專業的手法，果然是酒國女王」，讓不少家長擔心幼教老師在上班時飲酒，更擔心孩童誤飲。

教育局表示，教職員上班時間應嚴禁喝酒，且不得從事與公務無關之行為，10日晚間6時接獲案件，已立即要求園所調閱監視器畫面釐清，另今晚將同步派員至園所取得監視器畫面。

教育局說，目前已啟動查察，倘該園教師因飲酒確有不當對待幼生情事，新北市府將依「教保服務人員條例」予以認定裁處，行為人最重可裁處60萬，且終身不得擔任教保服務人員，另幼兒園最重可裁罰6萬元並解除準公契約。

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