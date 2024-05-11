台鐵北投訓練中心舊址使用逾50年，建物與設施老舊，預計今年底前拆除。（台鐵公司提供／蔡明亘台北傳真）

台鐵北投訓練中心舊址使用逾50年，建物與設施老舊，因原地重建經費龐大，台鐵規畫富岡員工訓練所新建工程，將於2029年成立鐵道訓練學院，北投舊址預計今年底前拆除。台鐵公司為保存珍貴回憶場域，與國家鐵道博物館合作，透過影像紀錄、場景測勘及實物留存，盼未來在鐵博館常設展中，重現台鐵員訓中心的培訓點滴。

台鐵公司說明，1902年當時日人在台灣鐵道部創設運輸事務傳習所，為員訓中心創立之始，1917年改稱鐵道現業員教習所，設址於台北市忠孝西路二段9號；台灣光復後改稱台灣鐵路管理委員會員工訓練所，並遷址台北市中山區八德路2段256號，於該地打造簡單教室並修建宿舍，作為員工訓練用。

台鐵公司董事長杜微表示，感謝國家鐵道博物館攜手合作保存北投訓練中心相關影像與文資。（台鐵公司提供／蔡明亘台北傳真）

台鐵與國家鐵道博物館合作，透過影像紀錄、場景測勘及實物留存，盼未來在鐵博館常設展中，重現員訓中心培訓點滴。（台鐵公司提供／蔡明亘台北傳真）

1948年台灣鐵路管理委員會改組為台灣鐵路管理局，員訓中心隨改稱為台灣鐵路管理局員工訓練所，因台鐵業務發展、運輸設備增加，各單位員工訓練需求不斷擴充，原本訓練場地及設備不敷使用，1969年選定北投區公館路83號興建交通部台灣鐵路管理局員工訓練中心。

北投訓練中心舊址啟用50多年，建築結構老化，訓練設施及各項設備也不足，對於新進車輛及行車設備技術更欠缺空間增設，且原地重建經費龐大無法遂行，台鐵為增加訓練效能，提供更優質的教學環境，2014年起規畫於富岡建置新訓練設施場所「富岡員工訓練所新建工程」，將於2029年成立鐵道訓練學院。而員訓中心北投舊址危樓及地上物則予以拆除，今年3月台鐵已提出拆除執照申請，預估5月底前通過審查，今年底前完成拆除。

國家鐵道博物館主任鄭銘彰及鐵道文化專家洪致文教授一行，近日專程至台鐵公司員工訓練處北投舊址現勘，由台鐵公司董事長杜微親率員工訓練處長鄭珮綺、文資科長翁惠平等人陪同，透過影像紀錄、場景測勘、及實物留存，希望未來能在國家鐵道博物館常設展中，重現台鐵局對員工的培訓過程。

杜微表示，雖北投員訓舊場域經台北市文化資產審議委員會決議不具文化資產保存價值，不指定古蹟、也不登錄歷史建築，但這個曾是台灣軌道專業人才的訓練搖籃，是所有台鐵人及台灣鐵道史共同的回憶，因此台鐵公司非常感謝能和國家鐵道博物館合作，拆除前將場域內的影像及實物留存下來。