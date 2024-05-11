海洋委員會海巡署金馬澎分署今（11日）在金門、馬祖、澎湖等三處離島同步實施擴大威力掃蕩專案。（于家麒攝）

海洋委員會海巡署金馬澎分署今（11日）在金門、馬祖、澎湖等三處離島同步實施擴大威力掃蕩專案。（于家麒攝）

為確保總統就職典禮期間國家安全，海洋委員會海巡署金馬澎分署今（11日）在金門、馬祖、澎湖等三處離島同步實施擴大威力掃蕩專案，共出動巡防艇13艘、汽機車54輛、動員人力更多達244員，提升巡防執法能量，海巡艇全時段加強巡弋，對於可疑船舶嚴密監控，發現違法越界立即驅離、帶案查扣。後續相關岸海勤務仍將加強派遣，以落實5月慶典期間海域及邊境安全。

海巡署金馬澎分署副分署長熊同中指出，本月20日是是我中華民國第16任總統就職典禮，加上端午節將至，為淨化海域與海岸治安、確保國家安全，金馬澎分署自5月10起啟動「治安強化專案」，加強各項勤務作為及執法各項工作。

熊同中強調，今天將針對各商、漁港及易走私、偷渡的地區與海域，實施金門地區岸、海聯合勤務威力掃蕩，藉由岸、海勤務的能量，展現政府維護社會治安、海岸及海域秩序，打擊不法之決心；個單位除加強安檢外，應秉持相關情報偵搜，置重點於轄區組織性之犯罪集團及陳抗團體的資訊，掌握可疑露出船筏，如有收穫不法情資須及時回報第十二巡防區，以利及時應處、查緝不法活動。

熊同中也表示，另常有滯留大陸地區的國人，囿於思鄉情緒，易經由不法管道入境返台，以及陸籍人士非法入境的情事，務必加強落實海上目標登檢及岸際巡查，並結合三道防線的偵監完成岸海勤務的佈署，期許金門地區各任務單位能秉持「同島一命、榮辱與共」的精神，落實勤務、戮力以赴，展現「戎馬不解鞍、鎧甲不離傍」的高昂士氣，順利圓滿達成任務。

海巡署強調，因離島地緣關係，各岸巡單位將針對易走私偷渡等灣澳、港口進行清查及船舶安檢，結合無人機協助灘岸巡查，避免違禁物品及不法人士入境，確保國境治安、社會安定。