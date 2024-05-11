近日傳出蔡英文政府將在卸任前特赦前總統陳水扁，陳水扁發聲表示，「政治案件就是政治解決」。民眾黨立委張啓楷今反問，陳水扁的貪瀆案怎麼會只是政治案件？從最新民調顯示反對特赦多於贊成者，特赦陳水扁的先決條件應是承認犯罪，並向全國民眾道歉，要是完全不顧社會觀感，特赦將不會弭平社會裂痕，而是加深台灣內部社會的對立。

張啓楷提到，蔡英文執政滿7周年，2023年5月20日在總統府內舉行520談話，被媒體問到是否特赦陳水扁？蔡英文的回答是，「還沒有開始想，也沒有想過這一題」。

張啓楷質疑，蔡英文當了7年總統都沒想過特赦陳水扁，現在要卸任總統了，總統府突然放出特赦的風向球，民進黨內部是否已經和陳水扁達成某種默契？

張啓楷指出，立法院在2023年5月26日三讀通過「公職人員選罷法」修法，擴大納入「排黑條款」，明訂犯國安三法、反滲透法、賄選、洗錢以及黑金槍毒重大犯罪者，終身不得登記為候選，其中，因為南港展覽館案及龍潭購地洗錢案被判刑，陳水扁的兒子陳致中將終身不得參選。

張啓楷提及，「排黑條款」通過以後，陳水扁立即在臉書抨擊，「看到老柯為了執行賴清德參選總統的政治需要，竟然罔顧違背罪刑法定、權力分立及比例原則，顯有違憲重大爭議」。不過，賴清德在2023年5月27日卻是強硬表示，「選罷法」修法是回應民眾的期待，這是民進黨的責任。

張啓楷說，由於賴清德強推「排黑條款」，導致陳致中終身不得參選，陳水扁會不會遷怒賴清德？怪不得外界解讀，蔡英文在總統卸任前特赦陳水扁，是在幫賴清德「拆彈」，並希望化解陳水扁跟賴清德之間的恩怨。

對於傳出特赦的消息，陳水扁昨天回覆「毫無知悉」以及「政治案件就是政治解決」。張啓楷表示，陳水扁怎麼可能毫無知悉？陳水扁的案件怎麼會只是政治案件？陳水扁若是不承認犯罪，並向全國民眾道歉，蔡英文又準備完全不顧社會觀感特赦陳水扁，是否可能進一步加深台灣內部社會的對立？