台中市葉姓送貨司機2022年間與1名單親媽媽交往租屋同居，竟將魔手伸向女友4名就讀國中及國小的女兒，強制性交4姊妹多達362次、並偷拍過程。一審依強制性交罪判葉徒刑15年；二審認為刑度加總已超過2000年，原審量處僅達修法後定應執行刑的二分之一，判刑太輕，撤銷改重判22年，仍可上訴。

檢警調查，送貨司機葉男2022年4月與1名單親媽媽交往，兩人在梧棲、大肚租屋處同居，女友並將4名女兒帶來同住，兩人到2023年3月吵架鬧翻，單親媽媽才帶女搬離，但葉早將魔手伸向她的4名女兒，經1名女兒去年6月向學校老師反映姊妹遭施暴、性侵，這宗令人髮指性侵案才曝光。

葉在同年5月底，以握有女友不利證據，逼她的大女兒為他口交，並強制性交至少222次，只有在生理期間才放過她，且每次都持手機拍照；葉因不滿大女兒結交男友，竟持剪刀攻擊戳刺她的頭、臉及小腿等部位。

葉同時並以1周2次頻率分別以逼口交等方式性侵女友的二女兒及三女兒，各共約68次。此外，連女友就讀國小的小女兒也不放過，曾強迫為他口交3次，小女兒均不敢違抗。

台中地院審理時，葉坦承犯行；大女兒指控，因葉說要陷害媽媽，她不得已被迫性侵，二女兒與三女兒也都說，每周都慘遭性侵。

全案檢方偵結，依對未滿十四歲之女子犯強制性交等罪起訴葉，並具體求刑30年。一審法官審酌葉坦承犯行，且經濟狀況不佳，依加重強制性交、兒少性剝削等罪判刑15年，檢方不服上訴。

台中高分院審酌，葉男宣告刑總合逾有期徒刑2000年，且各罪均凌辱少女犯行，造成4名被害人終生痛苦，一審量處應執行15年，僅達修法後定應執行刑上限30年的二分之一，量刑過輕，法官撤銷一審判決，改判應執行刑22年，可上訴。