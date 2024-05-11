新北市今（11）日辦理「112學年度模範生代表暨優秀身心障礙學生表揚合影活動」，市長侯友宜到場表揚共410位模範生與優秀身心障礙學生。侯友宜說，對得獎同學來說，這是獻給媽媽最珍貴的禮物，並讚嘆家長把孩子照顧得好，期許學子繼續努力，為國家帶來正向力量。

新北市112學年度總共選拔出1萬3833位公私立高中職及國中小班級模範生。侯友宜說，明天是母親節，「對得獎同學來說這是獻給媽媽最珍貴的禮物」，模範同學表現卓越，不管在品德、在學習、在服務、在關懷，都表現非常傑出，尤其是透過民主式參與得到同學、老師肯定，「是非常難得留下美好紀念的日子」。

侯友宜也恭喜陪同孩子參與頒獎的家長，大讚家長把孩子照顧這麼好、成為學習典範，付出心血一定不少，也謝謝家長給新北支持，勉勵模範生不要忘記在這樣正向過程努力中，要繼續努力為國家帶來正向力量，「尤其身心障礙模範生真了不起，克服身心障礙積極向上」，也謝謝家長辛苦了，讓身心障礙過程不受阻礙。

土城國中同學楊蓁艾從小積極向上學習，國中也成為數理資優生，但因罹患雙眼急性青光眼，目前視力幾乎接近盲生。（柯毓庭攝）

土城國中同學楊蓁艾從小積極向上學習，國中也成為數理資優生，但因罹患雙眼急性青光眼，目前視力幾乎接近盲生。蓁艾媽媽說，從發生視覺障礙後女兒就無法自己寫功課、上課、看書，需要學點字、用聽的，但女兒十分聰明也用功，只花兩三個月就跨過適應期。

蓁艾媽媽也感謝指導點字、定向的老師，以及願意即時替女兒開導的教師。蓁艾也感謝對她照顧有加的同班同學，表示有些數學圖形如果無法用聽的理解，同學還會折附件給她用觸覺感受。

佳林國中連敏哲則因為天生罹患線狀體肌肉病變，導致全身肌肉張力不足，且須仰賴呼吸器、電動輪椅生活。敏哲媽媽說，因為疾病關係，敏哲在語言上遲緩一點，且手非常沒力量，要很努力學寫字練習，花的時間更比一般同學多兩倍，還要利用空閒時間復健，但他並未因此要求特殊待遇，反而同學寫多少他就寫多少。

「獲獎是最好母親節禮物」，敏哲媽媽說，學校無障礙設施做得不錯，同學也都很友善，更說看到敏哲積極向上，也會激發他們想要更努力的決心。

教育局說，此次活動除了共享榮耀與感動時刻，同時也期盼模範生發揮多元智慧，持續學習與成長，並激發利他服務的熱情與愛心，成為具備全球視野的未來人才。