中市太平區前新福里長李子濬今年2月驟逝，今天舉行補選，由現任新福社區發展協會理事長姚貴女及李妻蔡美慧2人登記參選，投票過程平順、無違規事件，投票率近2成8。台中市民政局長吳世瑋表示，投票結果由蔡美慧以1535票勝出，台中市選委會將於5月14日召開委員會審議後公告。

吳世瑋指出，今天投票人數共1891人，投票率近2成8，開票結果，姚貴女獲342票、蔡美慧獲1535票，由蔡美慧勝出；太平區長許貴芳代表前往贈紅榜及蘭花恭賀。