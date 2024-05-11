美國多地麥當勞門市去年以來紛紛調漲菜單價格，康乃狄克州大麥克套餐要價18美元，震驚全美，今年第一季成績單顯示平均客單價提升，但也嚇跑了低收入客層。彭博社周五（10日）報導，麥當勞打算推出只要5美元的超值套餐，盼拉回飽受通膨壓力而錙銖必較的低收入階層消費者。據傳這項規劃尚未敲定，總部必須找到合作廠商提供足夠資金支持以說服加盟業者配合。

匿名知情人士向彭博社透露，麥當勞即將推出的5美元（新台幣約163元）超值平價套餐的內容可能包括1個麥香雞（McChicken）或麥克雙牛堡（McDouble）、1組4個麥克雞塊、1份炸薯條、1杯飲料。稍晚彭博社更新報導內容，消息人士透露的超值套餐內容物只有3樣，少了麥克雞塊。

《紐約郵報》指，紐約時報廣場麥當勞門市的麥香雞1個就要價5.79美元，炸薯條小份要4.49美元，小杯飲料3.19美元，三樣加起來要13.47美元（台幣約437元），與前述規劃的超值套餐價相較，費用相差達到63%。然而現階段還不清楚全美逾1萬3500家麥當勞門市餐廳會有哪些門市推出這個超值5美元套餐。

The Dollar Menu at McDonalds may be dead but the $5 Meal Deal is coming soon! 😀



Thanks Ronald McDonald & whatever that hamburger thief was called 🍔 Ok good night everyone 💤 pic.twitter.com/2EM6WkLl7d — Carlos (@CarlosBitMe) May 11, 2024

麥當勞多年來在美國客流量與業績雙雙穩健發展，低收入消費者占比很大，然而近期美國大眾收入趕不上物價飛漲，麥當勞又採取漲價策略因應成本與營收壓力，導致愈來愈多低收入客層不再經常踏入「金拱門」。

CNBC報導，麥當勞執行長肯普欽斯基（Chris Kempczinski）4月30日在第一季業績會議直言，物價持續上漲，消費者日常支出對於每1塊錢花用更加計較，這對於速食業造成壓力。麥當勞第一季營收不如預期，肯普欽斯基說，考量到消費者對於價格已然疲乏，麥當勞務必「極度鎖定消費者的負擔能力」，他認為當今所有消費者都在追求實惠的消費。麥當勞CEO做出這番宣告後不久，5美元超值套餐的消息就傳了出來。

美國康乃狄克州麥當勞餐廳的大麥克套餐漲到18美元，嚇壞許多消費者。

CNBC報導，知情人士表示，5美元平價套餐方案仍在討論階段，還未悉數說服反對人士，需要更加詳細討論。另一消息人士透露，可口可樂（Coca-Cola）願意提供行銷資金，麥當勞盼藉此讓加盟業主配合的意願。加盟主經營全美95%的麥當勞門市，對於總部促銷計畫經常提出反對意見，因為促銷活動可能會讓業主獲利降低。麥當勞與可口可樂均未回應置評要求。

麥當勞眼前的營運難關，除了產品價格還包括人力成本。全美近半州治最低工資水準上升，紐約州、加州等地時薪16美元起跳，加州甚至通過另一項規定要求速食業支付人員20美元時薪，這也讓加盟店備感壓力，因而調整菜單價格。一名加盟主羅德里克（Scott Rodrick）表示，他手裡18家麥當勞餐廳價格已提高7%，接下來考慮縮短營業時間。