天團「五月天」去（2023）年在大陸舉辦巡演時，遭到網友質疑上海演唱會部分歌曲為假唱，歷經半年調查，今（11）日有陸媒透露上海文旅局回應，表示安排稽查人員到現場監察後，未發現涉及違法行為，因此意味阿信沒有假唱，也還給五月天及主唱阿信清白。

去（2023）年有大陸網紅指控五月天在演唱會上假唱，引起外界熱議，隨後所屬的相信音樂公司也發聲明否認假唱，還為此全程直播巴黎演唱會，就連主唱阿信發文表示，「每一場，每一聲，都來自於我依賴了24年的嗓子。除了真唱，否則沒有其他感動你的方式」，即使多方提出證明，五月天的演唱實力仍遭到質疑，甚至受到大陸官方關注。

如今事隔半年，根據陸媒《揚子晚報》報導，有記者就此事向上海官方詢問，得到的調查結果表示，「上海文旅局執法總隊經安排執法人員對該演唱會現場監管，經核查未發現您舉報所涉及的違法行為」，證實五月天並未假唱，也讓粉絲相當期待他們接下來在北京鳥巢的10場演唱會，再度刷新他們的紀錄。