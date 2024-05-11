2024奧林匹克路跑活動11日清晨在臺北市大佳河濱公園登場，來自全台各地3,700多位民眾熱烈響應，參與21K、10K及4K挑戰組距離的路跑，跑得更快，跳得更高、練得更強，一起更團結；用最健康的方式為即將到來的623奧林匹克日及2024巴黎奧運一起活力暖身。活動由中華奧會主辦，法國在台協會、法國工商會、留法校友會及法國LIFT小學等單位共同參與，現場還有各種法式風味的餐飲及甜點，讓民眾在台灣就可提前體驗滿滿的法式風情。

今天清晨，中華奧林匹克委員會林鴻道主席與法國在臺協會雷詩雅處長(Cécile Renault) 及一起響應活動的中華電信、如新、SAUCONY和家樂福等贊助商長官代表共同鳴槍。林主席在致詞時表示，還有二個半月，巴黎奧運就要開幕，希望國人不管是在螢幕前，或是有機會到巴黎現場觀賽，都歡迎為代表隊的選手們大聲加油，期盼代表隊能夠帶回出色的成績，讓世界看到臺灣。法國在臺協會的處長則表示，希望透過今天的活動大家可以認識法式美食及文化，透過運動拉近臺、法人民的距離。

所有報名的跑者，都可獲得一件奧林匹克日紀念T恤、完賽獎牌、各個合作夥伴的產品服務體驗以及中華電信Hami Video運動館、影劇館+和網紅館10日免費體驗，還有一個印有奧林匹克LOGO的馬克杯，參加半馬組的民眾還可額外獲得一條奧林匹克紀念毛巾。雖然沒辦法去巴黎參加奧運會，但只要參加奧林匹克路跑，就能把奧運五環帶回家，是2024年最獨特的紀念品。

今年的奧林匹克路跑一共分為半程馬拉松的21K、10K以及4K挑戰三個組別，其中21K及10K組都有晶片計時，半馬組上午6點30分鳴槍起跑，10K組6點40分出發，4K挑戰組則是6點50分出發。第一名的跑者不到八點就已經回到終點，大約用四分速完成賽事。

法國在臺協會特別引進的「揪輪」(Joëlette) 全地形被動輪椅在今天的活動中超級吸睛，兩隊四人一組的選手雖然只參加4K挑戰組的賽事，讓不少臺灣跑者大眼界，大家都認為有了「揪輪」這樣的輪椅，讓行動不便的朋友也能走出家門，一起去享受運動的樂趣。此外，留法校友會(FRANCE ALUMNI TAIWAN)的10多名成員及法國實驗教育機構LIFT小學的家長和學生也將一起參與這場路跑，展現臺法文化及運動交流。

活動現場，健身工廠特別派出最專業的教練帶領大家做熱身操，還有課程優惠券讓大家能夠用更實惠的價錢去塑身和鍛練身體。中華奧會合作夥伴如新也將在現場提供飲品試飲。連續第五屆取得奧運新媒體轉播權的中華電信也在現場擺設攤位，並提供Hami Video運動館7日免費體驗，讓熱愛運動的民眾實際感受Hami Video隨走隨看的方便性，吸引許多民眾前來體驗。標榜提供美好事物的頂級超市領導品牌Mia C′bon 也將在現場設攤，透過不同的商品來滿足現場跑者們的需求，要讓大家盡情享受及品味生活每一刻。

為了迎接即將登場的巴黎奧運，中華電信特別推出申裝行動及HiNet光世代指定方案，最高可享Hami Video電視館首年免費，新租MOD最高送2400點Hami Point註，快把握機會加入中華電信MOD、Hami Video，一起為中華隊加油打氣！