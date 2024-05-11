端午節必吃的應景美食非粽子莫屬，各飯店業者也提早部署端午商機。凱撒飯店連鎖推出端午粽禮盒組，集結往年熱賣款再加上今年推出的新口味，提供綜合與素食兩種組合；葷素綜合款共6款風味粽，6月2日前可享早鳥優惠價990元。而素粽組合早鳥優惠價880元，星級飯店的粽禮千元有找，CP值不低。

葷素綜合款的「凱撒皇家粽香禮盒」，可品嚐到品牌今年研發製作的新品「皇家鮑貝粽」，由集團行政主廚戴于益領頭聯合廚師團隊研發，精選鮑魚、干貝提升口感、突顯風味，加上台灣豬上等三層肉入粽，以傳統台式手法，將爆香後的香菇與蝦米，以及栗子與鴨蛋黃等食材融合，鮑魚彈牙、干貝鮮美、三層肉肥瘦均勻，海陸食材交融出令人難忘的多重美味，令人一吃難忘。

「皇家鮑貝粽」精選鮑魚、干貝突顯風味，加上台灣豬上等三層肉入粽，海陸食材交融出令人難忘的多重美味。（凱撒飯店連鎖提供）

「湖州鮮肉蛋黃粽」是凱撒飯店連鎖肉粽系列中最受歡迎的經典款之一，嚴選台灣在地醃製鹹鴨蛋，搭配主廚以秘製香料入味的台灣上等梅花豬肉塊，包入醃製過的圓糯米，再以湖州粽作法入鍋滾煮至少2小時至米心熟透，入口綿密即化的豬肉伴隨著豐腴肉汁，絕妙風味擄獲饕客味蕾。

葷素綜合款「凱撒皇家粽香禮盒」，共6款風味粽，原價1180元，6月2日前可享早鳥優惠價990元。（凱撒飯店連鎖提供）

「五穀飄香粽」以養生健康為主軸，選用多樣五穀米為基底，再放入整顆鹹蛋黃、杏鮑菇、蓮子、栗子及香菇，提升口味層次。穀米純淨自然，帶有淡雅稻香，健康又美味。另一款「客家古早味粿粽」，採用客家傳統米食製作，內餡選用台灣夾心豬絞肉、菜脯、蝦米、香菇及少許胡椒，經大火爆炒逼香，油亮外皮彈勁十足，一口咬下，滿滿餡料的香味瞬間爆發，愈嚼發香，可品嚐到客庄美食精髓。

素粽組合「凱撒蔬福粽香禮盒」內含「台式經典素粽」及「紫米甜心粽」各3入，每組980元，早鳥優惠價880元。（凱撒飯店連鎖提供）

茹素者可選「台式經典素粽」，這款粽子依循台灣北部粽手法製作，經典內餡包含麵輪、蘿蔔乾、香菇、花生等，主廚團隊特別加入薑汁提味，台式美味堪稱經典。「紫米甜心粽」則是台式與港式的混血甜粽，選用紫糯米搭配黃金比例特調出的鹹香奶黃內餡，並拌入蜜紅豆增加整體口感，甜而不膩且帶有濃滑奶香味，是款老少咸宜的熱賣口味。

凱撒飯店連鎖今年推出的葷素綜合款「凱撒皇家粽香禮盒」，包含皇家鮑貝粽、五穀飄香粽、湖州鮮肉蛋黃粽、客家古早味粿粽、台式經典素粽及紫米甜心粽共6款，每款口味1顆，每組售價1180元，6月2日前可享早鳥優惠價990元。另外素粽組合「凱撒蔬福粽香禮盒」則是台式經典素粽及紫米甜心粽各3入，每組980元，早鳥優惠價880元。

凱撒飯店連鎖執行長皮金營表示：「今年初凱撒早已規劃完成端午禮盒專案，主要也是希望讓消費者第一時間獲得資訊加入購物車，且公司行號可即早確認大宗訂單，對於整體銷售會有更大助力。另外針對產品包裝設計，今年也有突破，希望藉此吸引新世代的購買潮。」

今年粽禮提袋的設計融入運動休閒風元素，以熔岩紅搭配活力橘配色鮮明的圓筒包保冷袋，取代傳統提袋。（凱撒飯店連鎖提供）

執行長補充今年粽禮提袋的設計融入近幾年運動休閒風元素，以熔岩紅搭配活力橘配色鮮明的圓筒包保冷袋來取代傳統提袋，揹帶仿效時尚大牌的字母雙色刺繡設計，時尚感符合年輕人喜歡擺拍的特質；而保冷袋寬圓口的收納設計，不管是運動或戶外野餐，都很適合。限量的「凱撒圓筒保冷袋」作為粽禮包裝袋，不另銷售。