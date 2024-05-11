大陸有位短裙女業務在直播賣車，不料，賣車的方式與姿勢太特別，不僅，站立後座往前座握中央把手，甚至，在轉換姿勢時疑似走光露出底褲，立刻引起看直播的觀眾嗨翻；而此畫面也在網上曝光，讓網友表示「這姿勢是在介紹車震專用車是吧？」、「原來這把手是這個作用」。

一名網友在臉書社團「爆廢1公社」發文，並上傳一段大陸賣車直播影片，從影片中可見，一名戴眼鏡的短裙女業務，整個身體直接從後座，向前延伸到前座，並且雙手握著中央扶手握把，而筆直的雙腿便站立在後座，而女業務則表示「(這動作)可以給第二排妹子鍛鍊身體」，也說「現在直播間(賣車)很競爭，現在做一個主播很不容易啊」，接著便出現疑似女業務走光畫面，下秒就看見女業務從站立姿勢，變成雙膝跪在後座椅子上，最後走下車繼續介紹；對此，原PO也在貼文寫下「賣車很內卷(意指競爭)喔」。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「怎我也有個大膽的想法」、「賣車還要教你怎麼使用...的姿勢，搭配能打開的全景天窗真的是一絕」、「這姿勢是在介紹車震專用車是吧？」、「原來這把手是這個作用」、「姿勢不錯，很常車震」、「是賣內衣褲嗎」、「從第一個動作就看得出這就是專業」、「她是在教如何車震？」。