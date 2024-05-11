46歲的黃男，偽裝成型男，再利用手機APP交友軟體，邀約網友到高級飯店、出租套房或商旅聊天約會，趁網友疏於注意之際，竊取其皮夾內之信用卡或手機sim卡等財物。（圖／警方提供）

46歲的黃男，偽裝成型男，再利用手機APP交友軟體，邀約網友到高級飯店、出租套房或商旅聊天約會，趁網友疏於注意之際，竊取其皮夾內之信用卡或手機sim卡等財物。（圖／警方提供）

近日，台北市刑大破獲一宗令人咋舌的網路詐騙案。46歲的黃男，偽裝成型男，再利用手機APP交友軟體，邀約網友到高級飯店、出租套房或商旅聊天約會，趁網友疏於注意之際，竊取其皮夾內之信用卡或手機sim卡等財物，再持卡盜刷住宿旅費、享用美食及購買遊戲點數使用，不法獲利相當可觀。

警方調查發現，黃嫌因沉迷網路賭博而失業，又加上染上毒癮，在手機交友APP裡秀出自己肌肉線條身材之照片，稱自己出差住宿於高級商旅、飯店，藉此吸引網友上鉤，並趁對方上廁所或盥洗時，隨身財物離身之際，竊取網友皮夾內之信用卡等財物，得手後立即封鎖對方，受害者達50餘人，盜刷不法所得80萬餘元。

警方接獲多名被害人報案，經調閱監視器及盜刷紀錄比對，發現係同一犯嫌所為，被害人均指稱為APP交友軟體所認識之網友。因黃嫌居無定所，持續犯案且遭地檢發布通緝在案，為躲避警方查緝沿台北、台中、台南再竄逃至高雄，並以竊得之證件登記入住高級飯店，警方經多日查訪、埋伏，循線於高雄市前金區將黃嫌拘捕到案，並於身上查扣毒品安非他命及被害人遭竊之證件、信用卡等大量贓證物。

北市刑大呼籲竊賊切勿心存僥倖，以身試法；網路交友要小心謹慎，貴重財物勿離身，避免遭不肖歹徒竊盜、詐騙錢財，加強防竊意識，以杜絕竊嫌覬覦，避免讓宵小有機可趁；若有發現可疑人士或遭竊情事，應立即撥打「110」報警，以維護財產安全。

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