國民黨立委徐巧芯日前公布捷克援烏計畫，遭到外交部提告，北檢已分他字案，將；徐巧芯列為被告。媒體人羅旺哲認為，民進黨打徐巧芯似乎打出一波水出來，徐巧芯在台北市松山路設置的海報被塗鴉，非常可惡，也讓他很痛心；這代表民進黨在塑造一股仇恨的氛圍，在地方上發酵。

羅旺哲今(11日)在政論節目《新聞大白話》中表示，府院黨都出手了，大家都在討論徐巧芯會不會被起訴。他更透露，看出來民進黨有打出一波水出來，前幾天他經過松山路徐巧芯的選區，他看到一張海報很痛心，徐巧芯在當地設置的海報被塗鴉，非常可惡。這代表民進黨在塑造一股仇恨的氛圍，在地方上發酵，所以才變成這個樣子。

羅旺哲更指出，國民黨內呈現3種情形︰像立委陳玉珍、台北市議員游淑慧挺徐巧芯到底；再來就是觀望、保持距離的；另外一種就是背刺的，或是來罵你的這一種。若他是綠營，看到國民黨現在分成3種情況，當然會去挑撥離間。

羅旺哲點出，徐巧芯現在不僅要面對法律，還要面對政治問題，政治問題還分黨內跟黨外問題。國民黨現在應該團結起來，不團結起來， 2026真的不用選了，過去大家也看得很清楚， 2022、 2024要是沒有徐巧芯幫大家揭弊或之類的，國民黨很難選成現在這個樣子，尤其是2022。而2026選舉若少一個戰將揭弊，目前的現任縣市長恐怕也很難選得順風順水，因為會產生一種寒蟬效應，誰敢出來揭弊，大家怕得要死，沒事反倒惹得一身腥，那麼國民黨接下來的選舉恐會變得非常艱困。