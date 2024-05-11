中曼石油天然氣集團股份有限公司（ZPEC）本週六（11日）贏得了對東巴格達油田北部擴建標案。根據《伊拉克通訊社》（INA）的報導，中曼集團在與伊拉克KAR集團的競爭中獲勝。

今天上午，在伊拉克總理蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）的支持下，展開第5輪補充和第6輪油氣田授權啟動典禮。此次授權項目包括29個油田探勘和補充項目，分佈在伊拉克的12個省份，這些活動包括申請第5輪和第6輪授權的公司之間競爭，其中包括油田。

伊拉克石油部發言人吉哈德（Assem Jihad），向《伊拉克通訊社》（INA）表示：「第一天將宣布這些油田的得標公司，」包括東巴格達油田 、北部油田擴等11個油田區域。

中曼石油天然氣集團股份有限公司，簡稱中曼石油或中曼集團，成立於2003年，總部位於中國大陸上海自由貿易試驗區臨港新片區，是一家專注於石油、天然氣領域的國際知名綜合性油氣公司。公司自2011年起實施國際化戰略，深耕「一帶一路」國家，提供油氣工程服務和石油裝備產品，海外業務規模保持快速增長。